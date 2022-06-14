Орел, , 11:17 — REGNUM Два уголовных дела по статье о получении взятки возбуждено в отношении доцента кафедры машиностроения политехнического института имени Н. Н. Поликарпова ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева», сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Орловской области.

Взятка sajinka2

Как полагают следователи, подозреваемый в марте, а затем и в мае получил от двух студентов взятки в 40 тысяч рублей за подготовку курсовых работ и положительную оценку.

Уголовные дела объединены в одно производство. В отношении подозреваемого проводятся следственные действия. Дела возбуждены по материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области.