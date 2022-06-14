Нижний Новгород, , 11:16 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 86 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 762 человека на утро 14 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Rk.gov.ru

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 17 жителей области, накануне в больницы попали шесть человек.

С начала пандемии в регионе выявили 422 561 случай заражения коронавирусом, из них 60 — за минувшие сутки. 11 547 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 94 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 54 жителя региона.