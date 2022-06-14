Пенза, 14 июня, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В работе вагоноремонтных предприятий в Пензенской области выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Установлено, что в двух организациях не обеспечивался качественный ремонт колесных пар, тележек, регуляторов тормозной рычажной передачи грузовых вагонов. Это могло привести к возникновению аварийных ситуаций и травмированию граждан. Детали подвижного состава возвращены для повторного ремонта.

Прокуратура внесла представления руководителям данных предприятий. Также возбуждены дела по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях необщего пользования или на железнодорожных переездах»).

После рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечены три работника, еще пять лиц — к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Пензенской области зарегистрировали 11 случаев травмирования людей, в которых погибли семь человек.

Читайте также: В Пензенской области на железной дороге погибли шесть человек

Читайте также: В Пензенской области небезопасны семь пешеходных мостов и переходов