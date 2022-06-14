Донецк, 14 июня, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:10 нанесён удар с позиций в населённом пункте Кодема. По Калининскому району Горловки выпустили пять снарядов калибра 122 мм.

В 10:25 из села Дылеевка обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено десять снарядов калибра 122 мм.