Сеул, 14 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний, КНДР могут ожидать дополнительные санкции со стороны Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул также может подготовить свой пакет санкций.

Сообщается, что в настоящее время Сеул и Вашингтоном наблюдают за подготовкой КНДР к ядерным испытаниям.

Напомним, что 13 июня министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что в случае неприемлемых действий Пхеньян столкнётся с жёстким ответом со стороны Южной Кореи и США, а также всего мирового сообщества.