В Южной Корее предостерегли КНДР от проведения ядерных испытаний
Сеул, 14 июня, 2022, 11:18 — ИА Регнум. В случае проведения Пхеньяном ядерных испытаний, КНДР могут ожидать дополнительные санкции со стороны Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
В МИД Южной Кореи подчеркнули, что Сеул также может подготовить свой пакет санкций.
Сообщается, что в настоящее время Сеул и Вашингтоном наблюдают за подготовкой КНДР к ядерным испытаниям.
Напомним, что 13 июня министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что в случае неприемлемых действий Пхеньян столкнётся с жёстким ответом со стороны Южной Кореи и США, а также всего мирового сообщества.