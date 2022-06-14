Москва, , 11:16 — REGNUM Китаю не приходится надеяться на то, что вместо американских инвестиций в высокотехнологичные сектора экономики КНР придут инвестиции из стран Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал планы Конгресса США ужесточить условия американских инвестиций в КНР.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вряд ли Евросоюз будет чересчур активен в конкуренции с США за возможность делать высокотехнологичные вложения в китайскую экономику, — сказал Колганов. — Потому что США обладают достаточно сильными рычагами давления на Европейский союз. Как показывают последние события, они в состоянии принудить ЕС действовать даже вопреки его собственным интересам. Поэтому я не вижу здесь очень больших возможностей для Китая использовать Евросоюз как противовес США. Для Китая было бы логично увеличить инвестиции в собственные исследования и разработки. Привлекать в Китай зарубежных специалистов, которые способны вести такие разработки. Но это игра в долгую».

Как подчеркнул Колганов, моментально заместить современные американские, европейские и японские технологии у Китая не получится.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден хочет не допустить проникновения в экономику КНР самых современных технологий.

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