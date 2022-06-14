Москва, , 11:15 — REGNUM До 1 сентября 2023 года во всех образовательных учреждениях России должно быть организовано снабжение бесплатным горячим питанием учащихся. Об этом 14 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Михаил Мишустин Government.ru

«До 1 сентября следующего года оно должно быть поэтапно организовано во всех образовательных учреждениях. Сейчас уже почти 40 тыс. школ, а это более 99% всех образовательных организаций в стране, обеспечены бесплатным горячим питанием. Речь идёт о более чем 7,5 млн ребят», — заявил Мишустин.

«Регионы, которые создали необходимые условия в школах, получают субсидии из федерального бюджета. На текущий год предусмотрели на такие цели более 63 млрд рублей. Направим дополнительное финансирование ещё 34 школам в четырёх регионах. Они сделали всё, что нужно, для организации горячего питания учащихся в начальных классах, и смогут их обеспечить уже с 1 сентября», — указал он.

По его словам, это такие регионы, как Хабаровский край и Мурманская область, а также Республики Бурятия и Крым