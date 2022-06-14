Москва, , 11:14 — REGNUM Президент США Джозеф Байден намерен не допустить проникновения в китайскую экономику самых современных технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал информацию о том, что американские законодатели хотят ужесточить условия инвестиций в экономику Китая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«[Президент США Дональд] Трамп в свое время очень широко размахнулся и хотел вообще вывести американский бизнес из Китая, — отметил Колганов. — Байден же хочет только ограничить инвестиции в наиболее технологичные сектора. В этом смысле его политика более гибкая. Он хочет не допустить проникновения в китайскую экономику самых современных технологических разработок. Возможно, что это ему удастся. Байден не будет тормозить американские инвестиции в любые высокотехнологичные сектора, но будет стремиться к тому, чтобы эти инвестиции не сопровождались передачей самых современных технологий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал о том, что Америка хочет сохранить свою технологическую монополию, а Китай использовать лишь как производственную площадку.

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