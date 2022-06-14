Элиста, , 11:14 — REGNUM В Калмыкии за минувшую неделю, с 6 по 12 июня, случилось восемь дорожных аварий. В результате ДТП один человек погиб, десять — получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении МВД России 14 июня.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Три человека, в том числе несовершеннолетний пассажир, пострадали в результате столкновения двух ВАЗ-2114 в Городовиковске днём 6 июня. Ещё один несовершеннолетний пассажир пострадал в ночь на 10 июня в Элисте. За рулём Lada Priora, столкнувшейся с забором, находился 18-летний водитель. Он также получил ранения.

Смертельное ДТП случилось на участке автодороги Кетченеры — Соленое Займище в ночь на 12 июня. 37-летний водитель Chevrolet Niva съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался в медицинском учреждении.