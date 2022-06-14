Тбилиси, , 11:14 — REGNUM Минздрав Грузии установил порядок применения четвёртой дозы вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Вторую бустерную дозу вакцины следует вводить не менее чем через четыре месяца после того, как была проведена первая», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что допускается прививка любой вакциной, вне зависимости от того, чем человек прививался ранее. Разрешается вакцинация от COVID-19 для лиц от 50 лет, а также для лиц от 12 лет с иммунодефицитом и хроническими заболеваниями.

Кроме того, на четвёртую дозу прививки имеют право медицинские работники. Лица от 18 лет, которые уезжают за границу для учёбы или работы, также могут привиться.

Напомним, правительство Грузии сделало большие запасы вакцины от COVID-19. Но с осени 2021 года у населения страны резко снизился интерес к вакцинации. После того, как весной упали темпы распространения коронавируса, вакцинация в Грузии почти сошла на нет.