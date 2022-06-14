Москва, 14 июня 2022, 11:13 — REGNUM Америка хочет сохранить свою технологическую монополию, а Китай использовать лишь как производственную площадку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в США могут ужесточить условия американских инвестиций в экономику КНР.

США vs Китай
США vs Китай
Iecs

«США хотят сохранить свою технологическую монополию. Вот чего они добиваются. Они хотят использовать Китай как производственную площадку, но держать его на коротком поводке в смысле предоставления ему современных технологий, — сказал Колганов. — Я думаю, что теперь внутри американского бизнеса начнется торг за возможность инвестировать в китайский рынок. Компании будут лоббировать разрешения на инвестиции, Конгресс США и соответствующие органы будут стараться ограничивать эти инвестиции. Так что весь вопрос в том, какой баланс интересов сложится внутри американского общества».

Как полагает Колганов, США действительно будут пытаться ограничить инвестиции в китайскую экономику, но в какой степени это будет реализовано, пока предсказать сложно.

«Все будет зависеть от лоббистских возможностей американских корпораций, заинтересованных в американском рынке», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как США хотят ударить по самой болезненной точке китайской экономики.

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