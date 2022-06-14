Москва, 14 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Америка хочет сохранить свою технологическую монополию, а Китай использовать лишь как производственную площадку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в США могут ужесточить условия американских инвестиций в экономику КНР.

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«США хотят сохранить свою технологическую монополию. Вот чего они добиваются. Они хотят использовать Китай как производственную площадку, но держать его на коротком поводке в смысле предоставления ему современных технологий, — сказал Колганов. — Я думаю, что теперь внутри американского бизнеса начнется торг за возможность инвестировать в китайский рынок. Компании будут лоббировать разрешения на инвестиции, Конгресс США и соответствующие органы будут стараться ограничивать эти инвестиции. Так что весь вопрос в том, какой баланс интересов сложится внутри американского общества».

Как полагает Колганов, США действительно будут пытаться ограничить инвестиции в китайскую экономику, но в какой степени это будет реализовано, пока предсказать сложно.

«Все будет зависеть от лоббистских возможностей американских корпораций, заинтересованных в американском рынке», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, как США хотят ударить по самой болезненной точке китайской экономики.