Чебоксары, 14 июня, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Жители микрорайона Университет в Чебоксарах, часть которых выступила против строительства двух студенческих общежитий-высоток, просят прокуратуру Чувашии провести проверку «на предмет законности выдачи градостроительного плана» по застройке территории. Под коллективной жалобой, которая подготовлена для надзорного ведомства, подписались десятки жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM (документ есть в распоряжении редакции).

ИА REGNUM В микрорайоне Университет в Чебоксарах

Данное обращение подготовлено после проведения майских публичных слушаний в администрации Чебоксар, на которые внесён вопрос об отклонении «от предельных параметров разрешённого строительства» — комплекса студенческих общежитий чувашского госуниверситета по улице Университетская, 38 в Чебоксарах «в части изменения предельной этажности» корпусов № 1, 2 с первоначальных 5-ти этажей соответственно до 13-ти и 16-ти этажей.

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В коллективном обращении, под которым подписались около 40 человек, чебоксарцы просят прокуратуру провести проверку «на предмет законности выдачи градостроительного земельного участка […] на застройку территории», а в случае выявления нарушений принять меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) обратилась к главе Чувашии Олегу Николаеву с просьбой «проверить законность изменения» целевого назначения участка.

Как сообщало ИА REGNUM, в микрорайоне Университет, где проживает 12 тыс. жителей, чувашский вуз планирует построить студенческие общежития на 1,2 тыс. человек. Это вызвало протест части жителей — в частности, некоторые считают это уплотнительной застройкой.