Кемерово, , 11:13 — REGNUM В Кемерово вернулись бойцы, выполнявшие служебно-боевые задачи в Донбассе. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил мэр города Илья Середюк.

В Кемерове встретили бойцов, выполнивших служебно-боевые задачи в Донбассе t. me/ilyaseredyuk

«С командованием войсковой части 6607 встретили бойцов, выполнивших служебно-боевые задачи в ходе спецоперации по освобождению Донбасса. Наша часть — одно из самых боеспособных, высокопрофессиональных подразделений Российской Армии, — написал Середюк в своём телеграм-канале. — Кемеровские солдаты и офицеры принимали участие в разных вооруженных конфликтах. Были везде, где России требовались их мужество и боевое мастерство. Но эта спецоперация для наших спецназовцев — особая по своим задачам».

Он подчеркнул, что росгвардейцы вернулись домой в полном составе.