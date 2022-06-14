Томский район, Томская область, 14 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. В Томской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла днём 4 июня.

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Предварительно установлено, что на 23 км дороги Томск — Каргала — Колпашево 74-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Toyota Sienta под управлением мужчины 1979 года рождения.

«В результате данного дорожно-транспортного происшествия 12-летняя пассажирка автомобиля Toyota Sienta получила травмы, которые, согласно проведённой судебной экспертизы, относятся к категории тяжкого вреда здоровью», — отметили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».