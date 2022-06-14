Москва, 14 июня, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Вашингтон не оставляет попыток лишить Китай возможности получать самые современные технологии из США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал планы американских конгрессменов ужесточить условия инвестиций компаний из США в китайскую экономику.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

«Истеблишмент Демократической партии и те силы, которые стоят за ним, стремятся нанести удар по самой уязвимой точке китайской экономики, — сказал Колганов. — Потому что Китай, несмотря на большие успехи в освоении высокотехнологичных производств, пока не в состоянии сам разрабатывать новые технологии. По крайней мере, такого уровня, чтобы находилиться на переднем крае мирового технологического прогресса. Пока он этого сделать не может, и поэтому американцы хотят ослабить его именно в этом направлении и не дать ему возможности получить самые современные технологии из США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, каким будет дальнейшее экономическое противостояние США и Китая.