Москва, 14 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Начало торговой недели 13 июня на мировых финансовых площадках выдалось кровопролитным, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Ryan Lawler Биржа

«Инвесторы энергично распродавали акции, что сыграло на руку защитному доллару, обновившему долгосрочные максимумы в районе 105.30. Оптимизма на рынках не наблюдалось и до выхода 10 июня данных по американской инфляции, а после отчета настроения и вовсе усугубились.

Это вылилось в агрессивную распродажу на Уолл-стрит, где S& P 500 заглянул на территорию медвежьего рынка, потеряв за день почти 4% и полностью растеряв набранные в 2022 году очки.

Dow Jones лишился 2,80%, а Nasdaq обвалился на 4,68% — худшее закрытие с ноября 2020 года. Сегодня, 14 июня, фьючерсы пытаются развить восстановление, но отскок в пределах 1% не впечатляет, особенно в сравнении с масштабами падения акций 13 июня.

На рынке облигаций распродажи приостановились, хотя доходность двухлетних бумаг демонстрирует восходящий уклон, предвещая вторую в этом году инверсию кривой доходности, которая традиционно служит предвестником рецессии.

Волнения рынков на этот счет и без того давят на высокодоходные активы, а в случае превышения доходности краткосрочных облигаций показателя доходности десятилетних трежерис страхи приобретут еще более выраженный масштаб, что чревато новыми распродажами на фондовых рынках.

Ключевым драйвером таких настроений является рост ожиданий по ставкам ФРС США. После отчета, отразившего рост американской инфляции выше прогнозов, влиятельные инвестбанки начали дружно прогнозировать повышение стоимости кредитования в эту среду не на 0,5%, а сразу на 0,75%.

Примечательно, что 14 июня рынок фьючерсов закладывает 96%-ную вероятность более агрессивного повышения ставки, тогда как еще в понедельник ожидания не превышали и 30%.

Таким образом, непосредственно перед стартом двухдневного заседания регулятора консенсус-прогноз по ставкам резко сменился, и его реализация станет дополнительным потрясением для рынков, ведь чем интенсивнее Центробанк ужесточает политику, тем сильнее страх рецессии.

Доллар стабилизируется после взлета к новым пикам, осциллируя вокруг отметки 105.00. Покупатели взяли паузу после ралли.

Но поскольку восстановление рынков выглядит хрупким и неустойчивым, распродажи могут возобновиться в любой момент, как и восхождение защитной американской валюты, которая выигрывает в том числе от дивергенции курсов монетарной политики Центробанков.

Теперь, если Федрезерв не решится на повышение ставки более чем на 0,5%, долларовые быки будут разочарованы, и корректировка ожиданий сыграет против USD», — пояснил эксперт.

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