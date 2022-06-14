Донецк, 14 июня, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Макеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Удар был нанесён в 10:43 с позиций в Авдеевке. По Кировскому району Макеевки выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска обстреляли Донецк.