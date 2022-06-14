Майкоп, , 11:10 — REGNUM В Адыгее дан старт работе детского лагеря на базе «Горная легенда» Адыгейского государственного университета. В нем организованы летние школы для одаренных школьников. Первая такая спортивно-научная смена уже приняла на отдых более ста человек, сообщили в пресс-службе вуза.

Детский лагерь Дарья Иванова © ИА REGNUM

В школах будут совмещать образование и спорт одаренные дети не только из Адыгеи, но и других регионов России. Такие смены с 1995 года проводятся на базе, расположенной в живописном месте в предгорьях Республики Адыгея — в 50 километрах от Майкопа.

«В 2022 году в «Горной легенде» отдохнут около 300 детей. С 3 по 23 июля здесь пройдет XXVIII Летняя математическая школа, а с 27 июля по 16 августа — V Летняя биологическая школа», — сообщили в вузе.

Проект организован Адыгейским госуниверситетом совместно с Республиканской естественно-математической школой, центром «Полярис-Адыгея», центром цифрового образования детей «IT. Cube — Адыгея» за счет субсидии, полученной из республиканского бюджета. В работе школы будут участвовать преподаватели и студенты вуза, представители ведущих научных центров и вузов России.