Москва, , 11:10 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не откажется от общей линии на противостояние с Китаем, но, в отличие от прежнего главы Белого дома Дональда Трампа, будет принимать меры более точечного характера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал новость о том, что в Конгрессе США вознамерились ужесточить правила инвестиций американских компаний в экономику КНР.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прогнозов о том, что Байден будет ослаблять экономическое противостояние с Китаем, не было, — сказал Колганов. — Да, Байден не будет прибегать к чересчур демонстративным мерам типа введения слишком высоких заградительных пошлин. Однако вместо открытого объявления торговой войны он будет принимать меры более точечного характера. Но общая линия на противостояние с Китаем при Байдене будет продолжена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен Заявил, что Вашингтон не стремится рвать экономические отношения с Пекином.

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