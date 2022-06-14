Уфа, , 11:12 — REGNUM Стенд Башкирии может стать одной из крупных региональных площадок XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом 14 июня сообщила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева на совещании правительства региона в центре управления республикой.

Цитата из видео Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума Kremlin.ru

Она отметила, что переговорная комната оформлена в виде кабины вертолета, который производится в Башкирии.

«Центральным объектом является цифровая юрта, на которой можно будет увидеть ключевые проекты, реализуемые и готовящиеся к реализации в Башкирии», — сообщила она.

Болычева сообщила, что на площадке форума разместится ресторан башкирской кухни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что власти Башкирии намерены подписать более 30 соглашений в ходе Петербургского международного экономического форума.