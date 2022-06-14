Севастополь, , 11:10 — REGNUM Официальным выходным может стать День города в Севастополе, об этом 14 июня журналистам заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь Марина Каширская © ИА REGNUM

Инициатива сделать 14 июня выходных днём в Севастополе направлена в городское Заксобрание, уточняет «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, День города в Севастополе отмечают 14 июня. Поскольку в этом году он выпал на будний день, часть мероприятий состоялась накануне, 13 июня. Вечером 14 июня горожан и гостей Севастополя ждёт концерт и праздничный салют.

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