Севастополь, 14 июня, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Официальным выходным может стать День города в Севастополе, об этом 14 июня журналистам заявил губернатор Михаил Развожаев.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Инициатива сделать 14 июня выходных днём в Севастополе направлена в городское Заксобрание, уточняет «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, День города в Севастополе отмечают 14 июня. Поскольку в этом году он выпал на будний день, часть мероприятий состоялась накануне, 13 июня. Вечером 14 июня горожан и гостей Севастополя ждёт концерт и праздничный салют.