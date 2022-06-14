Париж, 14 июня, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Автомобильная группа Stellantis, возникшая в результате слияния Peugeot-Citroen и Fiat-Chrysler, объявила о своем намерении покинуть Ассоциацию европейских автопроизводителей, выступающую против Европейского союза, который хочет покончить с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Le Figaro.

Пресс-служба правительства Калужской области Церемония торжественного запуска новых проектов группы Stellantis на заводе ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области 20.07.2021

«Stellantis объявляет, что к концу года прекратит членство в Ассоциации европейских автопроизводителей», — говорится в сообщении группы, не уточняя причин ухода.

Stellantis в течение нескольких месяцев ожидала появления электрооборудования и уже объявила, как и многие из своих европейских конкурентов, что к 2030 году продаст 100% электромобилей в Европе.

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