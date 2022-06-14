Красногорск, , 11:09 — REGNUM В Подмосковье на территории ЖК «Большое Путилково» в городском округе Красногорск построят новый детский сад. Об этом 14 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Детский сад Pixabay.com

Площадь детского дошкольного учреждения составит 3,9 тыс. квадратных метров, его будут посещать 11 групп детей от 2 до 7 лет. Для каждой группы в здании предусмотрен блок помещений с игровой, спальней, раздевалкой, буфетной и санузлом.

Учреждение будет рассчитано на 250 мест. Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

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