Запорожье, Украина, , 11:12 — REGNUM Запорожская область Украины должна быть полностью освобождена от националистов. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Покровский собор. Запорожье Борис Мавлютов

По его словам, освобождение всей территории жизненно необходимо для региона, в том числе с точки зрения безопасности. Если под контролем Киева останется хотя бы кусочек, угроза террористической опасности никуда не денется.

«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, административный центр области — город Запорожье остаётся под контролем Киева. Рогов ранее заявил, что украинские спецслужбы перешли от ракетных обстрелов региона к диверсиям и терактам.

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