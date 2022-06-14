Лос-Анджелес, США, , 11:08 — REGNUM Американская исполнительница Бритни Спирс и её муж Сэм Асгари подписали брачный договор в пользу артистки. Об этом 14 июня сообщает Page Six, ссылаясь на свой источник.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Как отмечает издание, в случае развода Асгари мало что получит из имущества Спирс. «Любые деньги, которые она заработала до свадьбы, защищены», — рассказал источник.

ИА REGNUM напоминает, что Сэм Асгари и Бритни Спирс поженились 9 июня 2022 года, спустя восемь месяцев после помолвки. На свадьбе присутствовали певицы Мадонна и Селена Гомес, модель Пэрис Хилтон, а также актриса Дрю Бэрримор.

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