Донецк, 14 июня, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по Макеевке в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:43 (совпадает с мск) — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 80 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 620 боеприпасов.

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