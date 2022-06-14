Якутск, , 11:07 — REGNUM Во время переправы через реку Лена возле посёлка Нижний Бестях в Якутии с парома упал мужчина. Он бросился спасать упавший в воду телефон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

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Телефон успел утонуть, мужчину спас проходивший мимо катер. Пассажир был трезв, в госпитализации после падения не нуждался. Якутянин сильно сокрушался об утраченном телефоне и совсем не переживал за свою жизнь, подчеркнули сотрудники транспортной полиции.

«Аппарат успел уйти ко дну. Его участь мог разделить и сам хозяин, которого течение неуклонно относило от парома. Но, на его счастье совсем рядом проходила моторная лодка, пассажиры которой и вытащили утопающего и доставили его на берег», — отметили в транспортном управлении МВД по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Якутии утонул выпавший из лодки человек, его тело искали в течение пяти суток. Мужчина был пьян и выпал из лодки, которой управлял другой нетрезвый якутянин.