Москва, 14 июня, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В рамках расследования преступлений украинских нацистов против мирного населения республик Донбасса российскими следователями будет изучена информация об обстреле роддома в Донецке 13 июня со стороны ВСУ. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях участников украинских вооруженных формирований изучат информацию об обстреле донецкого роддома», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно имеющейся информации, 13 июня артиллерия киевских боевиков обстреляла Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства, в результате чего в крышу медучреждения попал снаряд, а роженицы были эвакуированы.

«Активизация подобных жестоких обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) фиксируется на протяжении последних нескольких дней», — указывается в сообщении.

При этом подчеркивается, что такие атаки украинских боевиков на объекты гражданской инфраструктуры являются противоречащими нормам международного гуманитарного права, которые направлены на защиту человеческой личности и имущества от угрозы повреждения или уничтожения в ходе военных действий.

«Всем указанным фактам дается уголовно-правовая оценка в целях реализации принципа неотвратимости наказания», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики за сутки выпустили по территории Луганкой Народной Республики 27 снарядов из РСЗО «Град» и минометов калибра 120 мм, а также применили ракетный комплекс «Точка-У».