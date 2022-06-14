* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:05 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают задерживать местных жителей. Источники сообщили газете «8 Собх», что за последнюю неделю талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх бывших солдат в кишлаках Мала и Астана.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Уточняется, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увезли этих людей в неизвестном направлении.

За последние два месяца талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили тысячи солдат из разных провинций в Панджшер, чтобы противостоять Фронту сопротивления Афганистана. Боевики задержали, пытали и убили десятки мирных жителей по обвинению в сотрудничестве с фронтом.