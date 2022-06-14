София, , 11:03 — REGNUM Прокуратура столицы Болгарии Софии возбудила уголовное дело в отношении сына местного прокурора по подозрению в избиении футболиста, бывшего капитана команды «Шахтер» (Перник) Румена Андонова. Об этом 14 июня сообщает болгарская газета «Телеграф».

Удар сзади

Согласно официальной информации, Андонов получил серьезные травмы в ходе драки с молодым человеком. В итоге футболист попал в столичную клинику «Пирогов» в состоянии средней тяжести.

Его предполагаемый обидчик скрылся.

Ведется следствие. Если вина молодого человека, который является кикбоксером, будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.