Луганск, 14 июня, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Украинские боевики за сутки выпустили по территории Луганкой Народной Республики 27 снарядов из РСЗО «Град» и минометов калибра 120 мм, а также применили ракетный комплекс «Точка-У», заявили 14 июня в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 27 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град», минометов калибра 120 миллиметров и с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по населенным пунктам Золотое-5, Кременная и Красный Луч», — говортится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 23 украинских боевика и три бронетранспортера.

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