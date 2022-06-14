Вальядолид, Испания, 14 июня, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Правительство испанского автономного сообщества Кастилия и Леон объявило об отмене помощи социальным партнерам — профсоюзам и работодателям — на общую сумму 20,3 млн евро. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

Отмечается, что отмена помощи произошла в рамках партийного соглашения, подписанного в парламенте «Народной партией» (Partido Popular) и «Голосом» (Vox), которые образуют правящую коалицию.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правительства Кастилии и Леона Хуан Гарсия-Гальярдо («Голос») на пресс-конференции.