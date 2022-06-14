Белокалитвинский район, Ростовская область, , 10:59 — REGNUM В Ростовской области наградили двух подростков, которые спасли двух тонущих в реке Калитва девочек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Спасательный круг

Инцидент случился в хуторе Ленина Белокалитвинского района 31 мая. Одноклассники Роман Кононов и Станислав Кашаев гуляли у реки, когда вдруг услышали крики о помощи. Девочки отплыли далеко от берега и вернуться сами уже не могли. Ребята, не раздумывая, прыгнули в воду. Одна из девочек успела наглотаться воды и еле дышала. Школьники вспомнили основы безопасности жизнедеятельности и сделали пострадавшей искусственное дыхание. Вторая девочка не пострадала.

14-летние ребята проводили девочек вместе с бабушкой домой.

Школьникам вручили награду от ГУ МЧС по Ростовской области. Начальник 4-го пожарно-спасательного отряда Денис Юрченко пожелал ребятам всегда оставаться мужественными и небезразличными к беде окружающих.