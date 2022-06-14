Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Вопрос о ситуации в США с детским питанием поставил в тупик официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Это произошло в ходе её общения с журналистами на брифинге.

Карин Жан-Пьер The White House

Представительница одного из СМИ спросила, не располагает ли президентская администрация какой-либо новой информацией по этой теме. Жан-Пьер стала искать упоминание об этом в своих бумагах.

«Да-да, давайте посмотрим, есть ли у нас для вас что-то новое… По-моему, вы уже задавали этот вопрос пару дней назад. Нет, ничего нового пока нет!» — сказала Жан-Пьер.

Она добавила, что Белый дом уже выступал с заявлениями по этой теме на прошлой неделе, но сейчас у неё с собой их нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в США в последние месяцы наблюдается нехватка молочных смесей для новорожденных. Этому предшествовал отзыв из продажи крупных партий детского питания. В начале июня президент Джо Байден подписал закон, облегчающий получение необходимого детского питания для малообеспеченных семей.

Читайте также: В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок