Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Студия Bloodious Games (бывшая Nosebleed Games), выложила в Сеть трейлер с демонстрацией процесса игры MADiSON. Ролик был опубликован 14 мая на портале DSOGaming.

Ужас Vsluh.net

Разработчики не скрывают, что при работе над проектом вдохновлялись известной игрой-демонстрацией P. T., над созданием которой работали японский геймдизайнер Хидео Кодзима и режиссёр Гильермо дель Торо. Студия также объявила, что релиз MADiSON состоится 8 июля 2022 года.

Для справки: MADiSON — это игра от первого лица в жанре психологического хоррора, она предложит геймерам выступить в роли мужчины, над которым издевается демон. Игрокам нужно будет распутать тревожную историю и продолжить зловещий ритуал, который был начат несколько десятилетий назад.

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