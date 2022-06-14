Вашингтон, 14 июня, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Студия Bloodious Games (бывшая Nosebleed Games), выложила в Сеть трейлер с демонстрацией процесса игры MADiSON. Ролик был опубликован 14 мая на портале DSOGaming.

Vsluh.net Ужас

Разработчики не скрывают, что при работе над проектом вдохновлялись известной игрой-демонстрацией P. T., над созданием которой работали японский геймдизайнер Хидео Кодзима и режиссёр Гильермо дель Торо. Студия также объявила, что релиз MADiSON состоится 8 июля 2022 года.

Для справки: MADiSON — это игра от первого лица в жанре психологического хоррора, она предложит геймерам выступить в роли мужчины, над которым издевается демон. Игрокам нужно будет распутать тревожную историю и продолжить зловещий ритуал, который был начат несколько десятилетий назад.