Москва, 14 июня, 2022, 10:58 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 14 июня, из-за санкций на валютном рынке Московской биржи приостановлены торги швейцарским франком. О возобновлении торгов будет сообщено дополнительно, сообщается на сайте Мосбиржи.

Швейцарские франки

Операции со швейцарским франком приостановлены из-за затруднений в проведении расчетов участников торгов в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года.

Ограничения валютных торгов коснутся валютных пар «швейцарский франк — российский рубль» (CHFRUB) и «доллар США — швейцарский франк» (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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