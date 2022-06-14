Ереван, , 10:57 — REGNUM Ереван не намерен передавать Азербайджану дороги для проезда по армянской территории в Нахичеванскую Автономную Республику. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Al Jazeera.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас неприемлемы формулировки о так называемом коридоре, и это красная линия для нас», — сказал глава армянского правительства.

Он отметил, что Ереван готов открыть дороги для Азербайджана, но при условии нерушимости границ Армении. Пашинян также заявил в трёхсторонних соглашениях Москвы, Баку и Еревана говорится только о коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом.

Напомним, что в соответствии с трёхсторонними соглашениями России, Армении и Азербайджана, в регионе должны быть разблокированы все транспортные коммуникации. Ереван обязался обеспечить безопасность для азербайджанских граждан, следующих в Нахичевань и обратно. Баку это трактует так, что Азербайджану должен быть предоставлен «Зангезурский коридор».

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