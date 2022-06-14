Улан-Удэ, 14 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. За минувшие выходные на водоёмах Бурятии погибли три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

Так, 13 июня в Кабанском районе мужчина утонул, пытаясь переплыть протоку реки Селенга. По словам очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один мужчина утонул на водоёме Трубка в селе Таксимо Муйского района.

«12 июня на р. Уда, недалеко от Удинского моста г. Улан-Удэ, утонул мужчина. По имеющейся информации, предположительно, мужчина неудачно нырнул, ударился головой о камень, в результате чего утонул», — добавили в ведомстве.

Всего с начала года в республике зарегистрировано 9 происшествий на водоёмах, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.