* запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 14 июня, 2022, 10:56 — ИА Регнум. «Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мобилизовал своих бойцов из афганских провинций Саманган, Балх, Гор и Бамиан в уезд Балхаб провинции Сарипуль, чтобы арестовать маулави Мехди, единственного хазарейского командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отколовшегося от группировки. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Источники сообщают, что узбекские командиры и боевики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из провинций Джаузджан и Фарьяб отказались следовать в Сарипуль.

Маулави Мехди Муджахид захватил уезд Балхаб после эскалации разногласий с фракцией Хаккани (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Маулави Атаулла, талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава уезда, бежал, и маулави Мехди назначил на его место своего человека.

Информированные источники сообщили газете «8 Собх», что более 500 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из уезда Дарайе-Суф провинции Саманган и уезда Якавланг провинции Бамиан готовятся к проведению операции в уезде Балхаб. Уточняется, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся атаковать уездный центр Балхаба, чтобы подавить отряды маулави Мехди с двух направлений: из административного центра провинции Сарипуль и из уезда Дарайе-Суф Самангана.

Тем временем маулави Мехди мобилизовал всех своих бойцов для защиты своего уезда.

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просили своих узбекских командиров из провинций Джаузджан и Фарьяб направить 200 боевиков для отвоевания уезда Балхаб, но они отказались.