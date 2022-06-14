Поронайск , Сахалинская область, , 10:55 — REGNUM Не совместимые с жизнью ранения получил на обстреле в Донбассе житель города Поронайск на Сахалине, ефрейтор Данил Кабанов. О его гибели сообщил в своём телеграм-канале 14 июня глава Поронайского района Антон Карпуков.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По его словам, ранения военнослужащий получил во время выполнения боевой задачи, героически и до последней минуты выполняя свой долг.

«Лично выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким Данила. Хотя, безусловно, слова здесь не уместны. Они воспитали настоящего патриота своей Родины, мужественного и смелого человека. Семье погибшего мы окажем всю необходимую помощь. Вечная ему память», — написал Антон Карпуков.

«Это большое горе для всех нас. В наших сердцах Данил останется мужественным и смелым человеком, настоящим героем. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким. Правительство области окажет семье всю необходимую помощь», — отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе спецоперации России в защиту Донбасса также погиб уроженец Сахалина, командир взвода в/ч 35 390 старший лейтенант Денис Плотников.