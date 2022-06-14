Новосибирск, 14 июня, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 6 по 13 июня произошло 438 возгораний, из них 131 — в быту. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

23.mchs.gov.ru На пожаре

«Травмы получили семь человек, трое погибли, — уточнили в ведомстве. — Из задымлённых и горящих помещений личный состав пожарно-спасательных подразделений спас 45 человек».

Основные причины возгораний — неправильная эксплуатация и монтаж электросетей, неосторожное обращение с огнём.