14 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, подтвердившей планы президента США Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок.

Оксана Переможенко, , 11:02 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила планы президента США Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Президент неоднократно заявлял, что планирует баллотироваться в 2024 году», — заявила она 13 июня в эфире телеканала CNN.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на преклонные годы нынешнего американского лидера. Иные также усомнились в том, что Байдена выберут на второй срок ввиду роста цен в США и из-за недовольства населения в связи с этим.

«Старый маразматик», — отреагировала Светлана.

«Зато потом как удобно всю дичь спихнуть на старика маразматика», — добавил Kletus Grimm.

«У него худший рейтинг среди всех президентов. Куда ему второй срок? Да и годиков под 80», — недоумевает Ereb.

«Пусть позорит дальше американцев», — с сарказмом написал «Мы из России».

«Дед не в себе давно, думаю, даже американцы это понимают», — отметила Ольга.

«Без пяти минут покойник, а все к власти ручки тянет», — с сарказмом пишет Tolik74.

«Чтоб окончательно добить Америку уже. Одного срока, видимо, не хватает», — иронизирует Kirill.

Джо Байден Gage Skidmore

«Ему уже на пенсию пора, какой второй срок?» — недоумевает один из участников обсуждения.

«Ну весело же правит», — смеется Den.

«Жуть. Он уже сейчас похож на мумию. Какой второй срок? Байдену пора в дом престарелых контролировать производство манной каши», — шутит Виктор.

«Целиком и полностью поддерживаю его на втором сроке. До следующего президента Америка не доживет», — с сарказмом отметил Rinaldus.

«А что, пусть остаётся на все сроки, какие только есть. Хороший президент! Для нас. Может ещё много пользы нам принести», — смеется Flying Falcon.

«Даже слов не нахожу. Надеюсь, свободный американский народ поддержит!» — пошутила Efrosiniya I.

«Ещё этот срок не дожил, уже дальше загадывает», — написала Яна.

«На этот раз за него проголосуют все мертвецы, которым безразличны цены на продукты и бензин?» — задалась вопросом Наталья, вероятно, намекая таким образом на фальсификации.

«Ну, если с самолётными трапами и сквозняками решат проблему, Байден справится, ведь управляет США, как неоднократно отмечал Джо, Владимир Владимирович», — иронизирует Л. И. К.

Джо Байден у самолета (сс) The White House

«Планировать то он может, но в этот раз у них это не пройдет. Рейтинг Байдена ниже плинтуса, народ в шоке и злой. В ноябре у них промежуточные [выборы] и почти 100%, что выиграют республиканцы и тогда ему и первый срок-то не дадут досидеть…» — считает Li.

«У них там пирамида долларовая к чертям летит, какой Байден?» — недоумевает Иван С.

«Пусть идет, только выберут ли его американцы с нынешним рейтингом?» — подытожила Татьяна О.