Владикавказ, 14 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Северной Осетии задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве пассажира такси. Тот в результате конфликта ранил таксиста, а сын водителя и его друг таким образом отомстили за пожилого мужчину. Все это происходило в приемном отделении больницы в городе Владикавказе, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Oregon Department of Transportation Задержание

«Сотрудниками полиции двое злоумышленников были обезврежены и доставлены в отдел полиции №1 УМВД по г. Владикавказа», — говорится в сообщении.

В настоящее время оба задержанных являются фигурантами уголовного дела об убийстве, совершенном в составе группы лиц. Из подробностей происшествия известно, что между водителем и пассажиром такси 11 июня днем возник конфликт. В результате водитель такси получил колото-резанные ранения и попал в реанимацию. Напавший на него также получил травмы. Его задержали и доставили в больницу для оказания медпомощи.

Сюда же прибыли сын раненого таксиста и его друг, где они расправились с обидчиком пожилого мужчины. Один нанес пассажиру такси несколько ударов ножом, другой выстрелил в него из пистолета. От полученных травм 36-летний мужчина скончался.

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