Лос-Анджелес, США, , 10:50 — REGNUM Исполнитель Джастин Бибер прокомментировал своё состояние после отмены концертов из-за паралича правой половины лица. Об этом 14 июня сообщает Page Six.

Джастин Бибер Скриншот YouTube

По словам Бибера, ему уже «полегчало»: «Каждый день становится лучше». «К этому моменту в моей жизни я понимаю, что штормы приходят и уходят. Иисус продолжает напоминать мне, что он со мной посреди этой бури», — добавил артист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у Джастина Бибера врачи диагностировали синдромом Рамсея Ханта, из-за которого у него парализовало правую сторону лица. «Этот вирус поражает нерв в ухе и лицевые нервы», — объяснил музыкант в своём видеообращении к поклонникам.

Читайте ранее в этом сюжете: Джастина Бибера поддержала жена после неожиданной новости о параличе