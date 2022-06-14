Брянск, 14 июня 2022, 10:52 — REGNUM В Брянской области по данным на 14 июня общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 составило 162 132, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативно штабе. Выздоровели 157 897 жителей.
За минувшие сутки в Брянской области выписан с выздоровлением один человек, в ковид-госпитали не поступил ни один новый пациент. Также не зарегистрировано летальных исходов, всего от осложнений при инфекции в регионе скончались 4 034 пациента.
В лабораториях проведено 1 923 906 исследований на коронавирус.