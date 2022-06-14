Воронеж, , 10:49 — REGNUM Бывший начальник одного из отделов Управления Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области признан судом виновным в получении взятки, сообщили 14 июня в пресс-службе СУ СКР по региону. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Суд

Как установлено в суде, обвиняемый в 2020–2021 годах получал от директора коммерческой фирмы, с которой был заключен госконтракт на хранение и реализацию арестованного судебными приставами имущества, вознаграждение «за общее покровительство и попустительство по службе». В частности, фигурант дела предоставлял коммерсанту, занимавшемуся коллекторской деятельностью, информацию, а также не контролировал своевременность выплат от реализации имущества. Общая сумма взяток, согласно материалам дела, составила не менее 113 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признался в содеянном. Суд приговорил фигуранта к наказанию в виде полутора лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, со штрафом в размере 226 тысяч рублей. Также на два года он лишился права занимать определенные должности. Приговор не вступил в законную силу.