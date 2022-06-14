Донецк, 14 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу из «Града». Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Огонь был открыт в 10:05 с позиций ВСУ в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Горловку.