Украинские войска обстреляли из «Града» Ясиноватую в ДНР
Донецк, 14 июня, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая подвергся обстрелу из «Града». Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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РЗСО Град
Огонь был открыт в 10:05 с позиций ВСУ в Авдеевке. По Ясиноватой выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские войска обстреляли Горловку.